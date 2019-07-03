العكيلي: قرار عبد المهدي جاء متناغما مع تقرير كروكر

2019/07/03 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى المحلل السياسي صباح العكيلي، الاربعاء، ان الضغوط الاميركية على الحكومة المركزية كانت سبباً في اصدار الامر الديواني بشأن هيكلة الحشد الشعبي، معتبرا أن القرار جاء متناغما مع تقرير كروكر.وقال العكيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاء متسرعاً وبضغط اميركي، حيث كشف هذا القرار […]

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