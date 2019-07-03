مرصد الأزهر: تزايد عدد المسلمين في الولايات المكسيكية

2019/07/03 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الإحصائيات والتقارير تشير إلى أن عدد المسلمين في تزايد مستمر في الولايات المكسيكية.حيث كان تعداد المسلمين حوالي 3760 في عام 2010 من بينهم 2368 رجلًا و1392 امرأة، وذلك وفقًا للتقرير الذي أعدّته منظمة إينيجي Inegi حول بانوراما الأديان في المكسيك لعام 2010.وأضاف المرصد، أن العرب المهاجرين …

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