الرافدين يعلن توزيع رواتب لهذه الشرائح في شهر تموز

2019/07/03 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له,إنه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”.وأضاف , أنه “بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اَي مكان يتواجد فيه”.

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