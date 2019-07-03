مجلس بغداد: الفساد وصل الى اصحاب المولدات وتسعيرة الذهبي حددت بـ 12 الفاً

2019/07/03 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة بغداد، الاربعاء، وجود اختلاف في تسعيرات الامبير في المولدات الاهلية بين منطقة واخرى، وذلك خلافاً لما تم تحديده من تسعيرات من قبل المجالس المحلية، بعد تم تحديد سعر الامبير الذهبي بـ 12 الفاً، الا ان هناك اتفاقات بين اصحاب المولدات والمجالس على تسعيرات مغايرة مايعد باباً من ابواب الفساد.وقال عضو […]

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