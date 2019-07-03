مصرف الرافدين: اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تموز

2019/07/03 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.وأضاف أنه “بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اَي مكان يتواجد فيه”.

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