منتخب الناشئين يلاقي نظيره الكويتي اليوم بخيار الفوز ببطولة غرب اسيا

2019/07/03 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي منتخب العراق للناشئين بكرة القدم نظيره الكويتي في الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء

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