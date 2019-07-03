2019/07/03 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.وأضاف أنه “بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اَي مكان يتواجد فيه”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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