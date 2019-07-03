البرازيل تقصي الأرجنتين وتتأهل لنهائي كوبا أميركا

2019/07/03 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب البرازيل الفوز على نظيره الأرجنتيني، فجر الأربعاء، ليتأهل إلى نهائي بطولة كوبا أميركا 2019، حيث سيلتقي الفائز من مباراة تشيلي والبيرو.وجاء تأهل البرازيل بعد فوزه اليوم، 3 تموز 2019، على غريمه الأرجنتيني بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي من البطولة، حيث أحرز ثنائية السيليساو غابرييل خيسوس في الدقيقة 19، وروبيرتو فيرمينو …

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