الحامدي: تعيينات تربية البصرة غامضة رغم مرور سبعة اشهر على اطلاقها

2019/07/03 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائبة عن محافظة البصرة، ميثاق الحامدي، الاربعاء، ان تعيينات تربية البصرة مازالت غامضة على الرغم من مرور اكثر من سبعة اشهر على اطلاقها.وقالت الحامدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الدرجات الوظيفية الخاصة بقطاع التربية في محافظة البصرة لم تعلن الى غاية اليوم على الرغم من مرور سبعة اشهر على بدء التقديم عليها”، […]

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