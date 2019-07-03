2019/07/03 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي، اليوم الثلاثاء، ان الافتتاح التدريجي لطريق مطار بغداد سيبدأ الأحد المقبل من مخرج منطقة الحارثية الى صالة الشرف بالمطار.واشار في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى، إلى أن العمل بفتح طريق مطار بغداد الدولي أمام المواطنين سيكون بشكل تدريجي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سكرتير رئيس الوزراء البياتي:الافتتاح التدريجي لطريق مطار بغداد يبدأ الأحد المقبل من مخرج الحارثية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكرتير رئيس الوزراء البياتي:الافتتاح التدريجي لطريق مطار بغداد يبدأ الأحد المقبل من مخرج الحارثية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكرتير رئيس الوزراء البياتي:الافتتاح التدريجي لطريق مطار بغداد يبدأ الأحد المقبل من مخرج الحارثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).