2019/07/03 | 09:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اعلن ادارة مصرف الرافدين، الاربعاء، عن اطلاقها رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز .
وقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).