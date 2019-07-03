الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2019/07/03 | 09:08

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بغداد :سومر نيوز

اعلن ادارة مصرف الرافدين، الاربعاء، عن اطلاقها رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز .

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