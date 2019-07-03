العكيلي: قرار عبد المهدي جاء متناغما مع تقرير كروكر

2019/07/03 | 09:08

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بغداد :سومر نيوز

رأى المحلل السياسي صباح العكيلي، الاربعاء، ان الضغوط الاميركية على الحكومة المركزية كانت سبباً في اصدا...

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