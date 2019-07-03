2019/07/03 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤدي الاستيقاظ في منتصف الليل بغرض دخول المرحاض لقضاء الحاجة، إلى إزعاج الكثيرين خاصة أولئك الذين يعانون من اضطراب النوم.ولكن هذا الأمر يتكرر بالنسبة للعديد من الرجال، ليكون محبطا وذا تأثير سلبي حقيقي على حياتهم.وبهذا الصدد، تقول الدكتورة آشا هربرت، طبيبة الصحة العامة وخبيرة النوم: “في حال استيقظ الناس عدة مرات، سيعانون من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف يجب أن يتعامل الرجال مع تكرار التبول الليلي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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