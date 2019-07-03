أمازون توفر 1800 وظيفة فى هذا البلد خلال 2019

2019/07/03 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت شركة "أمازون" الأمريكية، إنها ستوفر 1800 وظيفة بعقد دائم هذا العام فى فرنسا، والتى تعد أكبر سوق أوروبى لها بعد بريطانيا وألمانيا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت الشركة فى بيان لها، إن هذه الزيادة سترفع إجمالى عدد موظفى أمازون الدائمين إلى 9.300 بحلول نهاية عام 2019 ويعكس التزام المجموعة بالسوق الفرنسية، حيث استثمرت أكثر من مليارى يورو {2.26 مليار دولار} منذ عام 2010.وتتوسع أمازون بشكل مطرد فى فرنسا حيث يوجد لديها 20 موقعًا، بما فى ذلك ستة مراكز لوجستية، وآخرها سيتم افتتاحه خلال فصل الصيف فى بريتينى سور أورج بالقرب من باريس، فيما تعد شركة أمازون رائدة فى مجال التجارة الإلكترونية فى فرنسا، حيث تبلغ حصتها فى السوق 17.3 بالمائة، لكن حصتها من سوق البقالة لا تتجاوز 2 بالمئة، وفقًا لبيانات Kantar.ولم تخف المجموعة الأمريكية، التى تدير خدمة التوصيل Amazon Prime السريعة فى باريس منذ عام 2016، رغبتها فى إطلاق خدمة توصيل البقالة فى فرنسا كجزء من طموحاتها للتوسع فى تجارة المواد الغذائية بالتجزئة، وفى أبريل، وسعت من شراكتها مع شركة بيع المواد الغذائية الفرنسية Casino مع شركة أمازون لتركيب خزانات البيك اب فى متاجر الكازينو وإتاحة المزيد من منتجات الشركة الفرنسية على أمازون.انتهى

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