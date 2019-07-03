إجلاء 800 ألف شخص في اليابان بسبب خطر الفيضانات

2019/07/03 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أمرت السلطات اليابانية، الأربعاء، بإجلاء عاجل لنحو 800 ألف شخص من جزيرة كيوشو بجنوب غربي البلاد، وذلك بسبب خطر الفيضانات والانهيارات الطينية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء بأن الأمر يشمل كل سكان المدن الموجودة في هذه المنطقة، وهي مدن كاغوشيما وأماكوسا وكيريشيما وأيرا.وأعلنت إدارة هذه المدن أنه ظهر هناك خطر حقيقي بالنسبة لحياة وأمن المواطنين، وأوصت السكان المحليين بالاختباء بصورة عاجلة في مباني المدارس والمؤسسات الحكومية الواقعة على المرتفعات.وقد لقيت امرأة مسنة واحدة مصرعها، اليوم الأربعاء، في مدينة كاغوشيما.



وقالت قناة "NHK" اليابانية إنه لم يكن لدى هذه المرأة الوقت الكافي لمغادرة منزلها الذي دمره الانهيار الطيني.كما طلبت السلطات اليابانية من زهاء 310 آلاف شخص في ولايتي كاغوشيما وميادزاكي بجزيرة كيوشو مغادرة منازلهم بسبب الأحوال الجوية السيئة التي قد تهدد حياتهم.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من أن 900 مللم من الأمطار قد تهطل على الجزيرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وقامت الحكومة اليابانية بإنشاء غرفة طوارئ خاصة يشارك في أعمالها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لمتابعة الوضع الصعب في جزيرة كيوشو.انتهى

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