2019/07/03 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن عضو مجلس النواب هشام السهيل، عن وجود خلافات بين الكتل المعنية بالترشيح لوزارة التربية.

وقال السهيل لـ "العهد نيوز"، اليوم الاربعاء، ان "موضوع

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