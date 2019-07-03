المكسيك تهزم هايتي بعد وقت إضافي وتبلغ نهائي الكأس الذهبية

2019/07/03 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهلت المكسيك إلى نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم ليل الثلاثاء بفوزها 1-صفر على هايتي لكنها احتاجت إلى ركلة جزاء في الوقت الإضافي لتهزم الفريق المغمور

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