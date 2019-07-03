2019/07/03 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي،امس الثلاثاء، عن توزيع رواتب المنتسبين الذين لم يتسملوا بطاقة “الكي كارد”.وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى، إنها قامت بتوزيع الرواتب للمنتسبين الذين لم يتسلموا بطاقة “الكي كارد”ومن خلال اللجان المالية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد توزع رواتب المنتسبين الذين لم يتسلموا “الكي كارد” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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