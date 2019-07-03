مصر: تكرم طفلين مكفوفين لحفظهم القرآن الكريم

2019/07/03 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرّم “الدكتور ممدوح غراب” محافظ الشرقية الطالب أحمد ومريم إبراهيم دسوقي بالصف الأول الإعدادي من المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم كاملاً من أبناء قرية الجُديدة التابعة لمركز “منيا القمح” وذلك بمكتبه بالديوان العام.حيث منحهم المحافظ درع المحافظة ومكافأة مالية، بالإضافة إلى توفير كتب علي طريقة برايل لتعليم المكفوفين استجابة لهما.وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة …

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