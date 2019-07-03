2019/07/03 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية الادارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي،امس الثلاثاء، العمل على استبدال المتقاعدين من الدوائر الحكومية المنتسبين بالهيئة، بمن يرشح للتعيين بدل عنهم وفق ما صدر بالاعمام المتعلق بتعليمات رئاسة الهيئة.وذكر بيان للمديرية وتلقته وكالة صدى، أن هذه الخطوة وفق تنظيم الحشد الشعبي بما يتلائم مع مجريات المرحلة المقبلة، التي يستوجب من خلالها اتخاذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية الإدارة المركزية للحشد تباشر بإجراءات البديل للمتقاعدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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