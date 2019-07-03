هل ستستمر الحكومة بتسليم الرواتب للذين يديريون المناصب بالوكالة؟

2019/07/03 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الاربعاء، أن الحكومة ملزمة بايقاف منح الرواتب للذين يديريون المناصب بالوكالة وفقاً لما نص عليه قانون الموازنة، لافتاً الى ان الوزراء بامكانهم تكليف وكلاء المدراء العاميين بادارة المناصب لحين اختيار مدراء اصلاء.وقال البديري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب يجب ان يصوت على الفقرة الخاصة […]

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