الكهرباء تعد بإنجاز غير مسبوق هو الاول منذ تأسيسها وتؤكد قرب وصول انتاجها لـ 20 الف ميغاواط

2019/07/03 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

افادت وزارة الكهرباء بقرب وصول انتاج الطاقة في البلاد قريبا، الى 20 الف ميغاواط من خلال ادخال عدد من الوحدات التوليدية الجديدة بعد ان نجحت بالوصول بالطاقة حاليا الى 18 الفا، فيما اكدت ان المدة القليلة المقبلة ستشهد ادخال 28 محطة تحويلية ستسهم بشكل كبير في زيادة موثوقية شبكة التوزيع في عموم مناطق البلاد.ونقلت صحيفة الصباح عن ممثل الوزارة في مجلس محافظة بغداد احمد موسى العبادي قوله: ان "وزارة الكهرباء نجحت وخلال وقت قياسي، في تنفيذ خططها الرامية للنهوض بانتاج الطاقة والوصول به الى 17 ألفا و800 ميغاواط مقارنة بـ 14 ألفا و800 ميغاواط للمدة ذاتها من العام الماضي، اي بزيادة متحققة تصل الى ثلاثة الاف ميغاواط من خلال ادخال عدد من الوحدات التوليدية في مناطق مختلفة من البلاد، مثل بيجي وعكاز وسامراء وصلاح الدين، علاوة على استثمار ارتفاع مناسيب المياه بالشكل الامثل ما اسهم بالنهوض بانتاج المحطات البخارية والكهرومائية".واضاف: ان "هدف الوزارة هو الوصول بالطاقة الانتاجية خلال المدة القليلة المقبلة، الى 20 الف ميغاواط من خلال عدد من الوحدات التوليدية الجديدة من بينها محطتا السماوة والتي سترفد المنظومة بـ 750 ميغاواط، والناصرية التي ستضيف الكمية ذاتها، الى جانب رفع الطاقة الانتاجية لعدد من المحطات كالقدس والصدر الغازيتين".وعد العبادي وصول انتاج الطاقة في عموم البلاد الى 20 ألف ميغاواط، انجازا كبيرا والاول من نوعه منذ تاسيس وزارة الكهرباء، منوها "بأن هذه الكمية من الانتاج ستسهم بشكل كبير في التخفيف عن كاهل المواطنين وتجهيزهم بساعات اضافية من التيار خلال شهور الصيف الحارة"، لافتا الى ان "هذه الكمية من الانتاج من الممكن ان تؤهل الوزارة لتجهيز المواطنين بالطاقة على مدار الساعة في حال تعاونهم بترشيد الطاقة والحد من التجاوزات التي تثقل اداء شبكات التوزيع في عموم البلاد وتزيد من حجم الاعطاب".وبشأن قطاع النقل، بين ان "الملاكات الهندسية والفنية في الوزارة، نجحت مؤخرا في اعادة العمل في محطة بيجي التحويلية (400 كي في) بعد ان عمدت عصابات "داعش" الاجرامية الى تدميرها بالكامل، ما سمح بايصال الطاقة الى عدد من المناطق التي كانت محرومة منها"، منوها بأن "الايام القليلة المقبلة ستشهد ايضا افتتاح محطة الشعب التحويلية وقرب انجاز محطات: الصحفيين والبلديات وشرق الرصافة التحويلية، اضافة الى تطوير محطة بغداد الجديدة التحويلية". واكد ممثل وزارة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد ان "المدة المتبقية من العام الحالية، ستشهد افتتاح ما يقارب الـ 28 محطة تحويلية في العاصمة والمحافظات، اضافة الى استمرار الملاكات بمد خطوط نقل الطاقة 132 و (400 كي في)، وضمن محافظات: صلاح الدين والانبار وكركوك، اضافة الى اطراف بغداد، علاوة على تطوير خطوط النقل بين محافظات الفرات الاوسط والجنوبية، الى جانب تكثيف الجهود لاعادة تاهيل خطوط نقل الطاقة وشبكات التوزيع بمحافظة نينوى خاصة مدينة الموصل بجانبيها الايسر والايمن، منبها بأن الملاكات وصلت هناك الى نسب متقدمة من الانجاز".وعن قطاع التوزيع، افصح عن ان "الوزارة سعت الى تشكيل خلايا ازمة في عموم شركات التوزيع في بغداد والمحافظات من اجل وضع الحلول الآنية والمستقبلية للمشاكل التي تواجه هذا القطاع الذي عانى نتيجة القدم والاهمال الذي طاله لعقود سابقة وكثرة التجاوزات، مبينا ان من بين الحلول السريعة التي اتبعتها الشركات نصب المحطات المتنقلة في معظم المناطق في العاصمة والمحافظات من اجل فك الاختناقات".واردف العبادي: ان "الحلول تضمنت ايضا، العمل على تطوير شبكات التوزيع ومد الاسلاك وايصال الطاقة بشكل مستقر، منوها بأن تطوير شبكات التوزيع شمل معظم مناطق مدينة بغداد لجانبي الكرخ والرصافة فيها".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مؤسسة مسارات، اليوم الثلاثاء، تأسيس معهد لدراسة التنوع في العراق، لمواجهة التطرف والتمييز الديني، بمشاركة أكاديمية وممثلي المكونات الدينية في البلاد.

وذكرت مؤسسة مسارات، في بيان تلقت (بغداد اليوم)

بغداد اليوم _ ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، استمرار أزمة مياه الشرب في ناحية بهرز، أكبر نواحي المحافظة، فيما أشار إلى لجوء الأهالي إلى حفر آبار بغية تأمين المياه "المنقعطة منذ أكثر من أشهر".

وقال رئيس مجلس ناحي

بغداد اليوم _ الديوانية

وجه محافظ الديوانية سامي الحسناوي، اليوم الثلاثاء، بإتخاذ الإجراءات القانونية بـ"شكل فوري" بحق أصحاب المولدات الأهلية الرافضين لتسعيرة الـ7 آلاف دينار مقابل الامبير الواحد.

وقال المكتب الإعلامي للحسناوي في بيان

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