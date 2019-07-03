2019/07/03 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتمد في عمله على دعامتي الفتح وسائرون، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه اقترف “خطأ كبيرا” في مشوراه.واضاف الشمري في مقابلة مع قناة العهد أن “الخطط الإستراتيجية غائبة عن الحكومة واغلب نسب الانجاز وهمية”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: عبد المهدي يعمل عبر “دعامتين”..واقترف “خطأ كبيرا” المركز الخبري الوطني.

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