عادل عبد المهدي:آن الأوان لضمان حقوق الحشد الشعبي

2019/07/03 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي،امس الثلاثاء، ان الحشد الشعبي حقق النصر على داعش وآن الأوان لضمان حقوقه، مبينا ان العمل جار لاصدار تعليمات بشأن تنظيم عمل مؤسسات هيئة الحشد.وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الاسبوعي، ان “الحشد الشعبي من الفعاليات التي حققت النصر على داعش الارهابي وآن الاوان لضمان

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