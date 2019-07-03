الحكومة توافق على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن صناعة الإسمنت بالعراق

2019/07/03 | 09:24

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الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء، اقرار عدة توصيات بتحديد نسبة معيّنة من انجاز المشاريع السكنية قبل تمليك الاراضي الى المستثمرين، فيما اقر اتفاقية قرض "مشروع تطوير وتحسين الخدمات الكهربائية" بين العراق والبنك الدولي للإعمار والتنمية.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان اطلعت عليه، "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الاسبوعية، اليوم برئاسة عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من القضايا والمواضيع المعدّة لجدول أعماله واتخذ عددا من القرارات".

واضاف المكتب، أن "المجلس وافق على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن صناعة الإسمنت في العراق، كما أقرّ مجلس الوزراء اتفاقية قرض (مشروع تطوير وتحسين الخدمات الكهربائية) بين حكومة جمهورية العراق والبنك الدولي للإعمار والتنمية".

وتابع المكتب، أن "المجلس وافق المجلس على توصيات تقرير الزيارة التفقدية الى محافظة نينوى المتضمن الوقوف على الواقع الخدمي وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع ".

وبين المكتب، أنه "في قطاع السكن تم إقرار توصيات محضر الاجتماع التشاوري المختص بتحديد نسبة معيّنة من انجاز المشاريع السكنية قبل تمليك الاراضي الى المستثمرين وبما يضمن جدية المستثمر في انجاز المشروع على عاتقه" .

ولفت المكتب، الى انه "في المجال الخدمي وافق مجلس الوزراء على استلام شبكة المجاري في منطقتي بوب الشام والثعالبة من قبل امانة بغداد، كما وافق على تعديل قراره رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٩ بشأن المنحة المخصصة للعتبتين العباسية والحسينية" .

واوضح المكتب، أن "المجلس قرر ايضا الموافقة على مقترح وزارة التخطيط بشأن اللجان المشتركة الخاصة بعقود التسليح" .

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