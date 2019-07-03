محكمة عسكرية تبرئ ضابط امريكي من تهم بجرائم حرب في العراق

2019/07/03 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وكالة النبا للأخبار/ قالت وسائل اعلام امريكية، يوم الاربعاء، ان محكمة عسكرية برأت ضابطا في الجيش الامريكي من تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب في العراق في 2017.واوضحت قناة الحرة الامريكية، بأنه "برأت محكمة عسكرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الثلاثاء في ختام محاكمة استمرت أسبوعين ضابطا في وحدة "نيفي سيلز" من تهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق في 2017".

ووفقا للحرة، قضت المحكمة بتبرئة ضابط الصف في وحدة القوات الخاصة بالبحرية الأميركية إدوارد غالاغر (40 عاما) من عدة اتهامات من بينها تهمة الإجهاز بسكين على فتى سجين كان مصابا في ساقه.

وايضا، برأت المحكمة غالاغر من تمهمة محاولتي قتل مدنيين عراقيين، فيما أدين بالوقوف مع جنود آخرين قرب جثة شاب عراقي بقصد التقاط صورة.

ويواجه الضابط عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة أربعة أشهر، إلا أنه سيستعيد حريته فورا كونه قضى خلف القضبان موقوفا نحو تسعة أشهر، بحسب الحرة.



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المصدر: قناة الحرة

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