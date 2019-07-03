الزراعة تباشر بإكثار بذور الرتب العليا لمحصول الرز

2019/07/03 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، عن مباشرتها بتنفيذ برنامج إكثار بذور الرتب العليا لمحصول الرز للموسم 2019 والبالغة مساحتها ( 300) دونم وبواقع أربعة محطات بحثية.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “برعاية وزير الزراعة صالح الحسني، باشرت كوادر دائرة البحوث الزراعية بتنفيذ برنامج إكثار بذور الرتب العليا لمحصول الرز للموسم 2019 […]

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