2019/07/03 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سعید رسولي، مدير شركة خطوط السكك الحديد الإيرانية إنه سيتم ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية السوري في البحر الأبيض المتوسط.وأضاف رسولي خلال اجتماع في طهران مع مديري كل من الشركتين السورية والعراقية لخطوط السكك الحديدية، أن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروع مهم يربط بين إيران وسوريا عبر الأراضي العراقية النعيم نيوز.

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