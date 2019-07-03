2019/07/03 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن ضبط حالات تلاعبٍ في مستند الصرف الخاصِّ بمشروع بناء مستشفى عامٍّ في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، مُبيِّنةً أنَّ قيمة التلاعب تصلُ إلى ملياري دينار ونصف المليار.وقالت الهيئة في بيان لها , إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة انتقل إلى ديوان المحافظة وقام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف تلاعب بملياري دينار ونصف المليار بمستند لبناء مستشفى النعيم نيوز.

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