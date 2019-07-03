2019/07/03 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية ان يسود البلاد خلال اليومين المقبلين طقس مشمس ..بدرجات حرارة دون الخمسين قليلا.وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس يوم غد الخميس بالمنطقتين الوسطى والشمالية سيكون مشمسا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10)كم .وفي الجنوبية طقس مشمس حار والرياح شمالية غربية خفيفة الى […]

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