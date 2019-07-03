الاعمار تنجز التصاميم الأولية لمدينة الحبانية الجديدة

2019/07/03 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الأربعاء، عن انجاز مخططات التصاميم الاساسية الاولية لمدينة الحبانية الجديدة في محافظة الانبار، مبينة أن المشروع يحتوي ايضا على فعاليات سياحية شاملة.وقال وكيل الوزارة استبرق الشوك في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة انجزت مخططات التصاميم الاساسية والاولية لمدينة الحبانية الجديدة في محافظة […]

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