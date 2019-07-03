البرلمان الاوروبي ينتخب رئيسا جديدا له

2019/07/03 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب البرلمان الاوروبي، شارل ميشيل رئيسا للمجلس خلفا للبولندي دونالد تاسك.

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