وزير التخطيط: خصصنا اموالا جيدة ستتحول الى مشاريع خدمية

2019/07/03 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي خلال زيارته محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، عن تخصيص اموالا جيدة ستتحول الى مشاريع خدمية في المحافظة.

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