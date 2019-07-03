صالح: المنطقة بحاجة لمنظومة جديدة ولايمكن تجاهل أهمية إيران ودورها

2019/07/03 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، أن المنطقة بحاجة منظومة إقليمية جديدة على صعيد الأمن والتعاون الاقتصادي، وفيما اشار إلى أنه لا يمكن تجاهل أهمية إيران ودورها، شدد على ضرورة تجنيب المنطقة إندلاع حرب جديدة.وقال صالح في حوار مع صحيفة “ايلاف” الالكترونية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هذه المنطقة عانت ما عانته من الحروب.[…]

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