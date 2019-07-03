2019/07/03 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برأت محكمة عسكرية في مدينة سان دييغو الأمريكية، أمس الثلاثاء، عنصرا في وحدة "نيفي سيلز" من تهمة ارتكاب جرائم حرب بالعراق في عام 2017، من بينها إجهازه...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تبرئة ضابط أمريكي من تهمة ارتكاب جرائم حرب بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تبرئة ضابط أمريكي من تهمة ارتكاب جرائم حرب بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).