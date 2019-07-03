2019/07/03 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، ضبط تلاعبا بملياري ونصف المليار دينار بمستند لبناء مستشفى في محافظة كركوك.وذكر بيان للنزاهة وتلقته وكالة صدى، ان “دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ضبطت حالات تلاعب في مستند الصرف الخاص بمشروع بناء مستشفى عام في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك”، مبينا أن “قيمة التلاعب تصل إلى ملياري دينار ونصف المليار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط تلاعباً بملياري ونصف المليار دينار بمستند لبناء مستشفى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة تضبط تلاعباً بملياري ونصف المليار دينار بمستند لبناء مستشفى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة تضبط تلاعباً بملياري ونصف المليار دينار بمستند لبناء مستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).