2019/07/03 | 10:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب : النزاهة النيابية تحذر من مخالفة المادة 58 من قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QnfLa1ydD0s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب : النزاهة النيابية تحذر من مخالفة المادة 58 من قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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