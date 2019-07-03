البرازيل تتأهل الى نهائي كوبا اميركا عن طريق الارجنتين

2019/07/03 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل المنتخب البرازيلي الى نهائي كوبا أميركا بعد فوزه على غيرمه الارجنتيني {2-0}، فجر الاربعاء، في قمة مباريات نصف النهائي التي لعبت على ملعب جوفيرنادور ماجاليس على الاراضي البرازيلية التي تستضيف البطولة.وسجل هدف البرازيل الاول نجم مانشستر سيتي الانكليزي جابرييل خيسوس في الدقيقة {19} من الشوط الأول، فيما أضاف نجم ليفربول الانكليزي روبيرتو فيرمينو

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