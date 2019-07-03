نضال الصالح - مجتمع الذئاب

2019/07/03 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نضال_الصالح مجتمع الذئابعرفته منذ أعوام طوال.كان في زمن الاشتراكية موظفا في وزارة الزراعة ومسؤولا عن زراعة العنب وصنع النبيذ في منطقة غير بعيدة عن عاصمة سلوفاكيا.بعد سقوط النظام الاشتراكي وبدء خصخصة المصانع والمؤسسات الوطنية، أحيل إليه مركزا صغيرا للعلاج الطبيعي والذي يقع في غابة قرب المدينة التي كان يعمل فيها.المركز اقامته الحكومة الاشتراكية لعلاج كبيري السن والمتقاعدين مجانا.اخذ صديقي سلفة من......

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