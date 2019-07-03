2019/07/03 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: قطعنا الطريق على العدو عسكريا ونحن مكلفون بالتفوق عليه بمختلف السيناريوهات .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد حرس الثورة الإسلامية:قطعنا الطريق على العدو عسكريا ونحن مكلفون بالتفوق عليه بمختلف السيناريوهات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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