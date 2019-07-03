2019/07/03 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ{سلاح سري} جاهز للمقاومة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
حذر قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، أمير صباحي، الولايات المتحدة من أن إيران لديها سلاح سري خاص ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ{سلاح سري} جاهز للمقاومة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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