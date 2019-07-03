الجيش الإيراني يهدد أمريكا بـ{سلاح سري} جاهز للمقاومة

2019/07/03 | 10:12

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بغداد :سومر نيوز

حذر قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، أمير صباحي، الولايات المتحدة من أن إيران لديها سلاح سري خاص ب...

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