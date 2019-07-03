2019/07/03 | 10:12

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الأخبار المحلية

الأربعاء 3 يوليو 2019 | 10:01 صباحاً | عدد القراءات : 18

أمانة بغداد تطلق حملتين لرفع التجاوزات شرقي العاصمة

بغداد/..



أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، إطلاق حملتين لرفع وإزالة التجاوزات عن قاطعين مختلفين شرقي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "ملاكاتها في بلدية الغدير اطلقت حملة لازالة التجاوزات ضمن شارع الجزائر ومنطقة UN تضمنت ازالة العديد من حضائر الأغنام وغيرها من التجاوزات المختلفة".

واضافت، ان "بلدية الشعب هي الاخرى قامت بحملة تأكيدية لحملتها السابقة بازالة التجاوزات عن شارع عدن الرئيسي بالاضافة الى تغريم المتجاوزين وإنذارهم بعدم العودة لتجاوزاتهم مرة اخرى".انتهى2

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