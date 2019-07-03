2019/07/03 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد فيلم The Bodyguard‎ واحدا من أشهر أيقونات السينما العالمية في التسعينيات، لكن الجزء الثاني منه كان سيطلق زوبعة كبيرة لو كتب له الخروج إلى النور.وذكر موقع مجلة People الأمريكية، أن المخرج والممثل الشهير كيفن كوستنر أكد أن الأميرة ديانا وافقت على أن يكتب هو سيناريو فيلم سينمائي تلعب فيه الدور الرئيسي.وقال كوستنر:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيفن كوستنر يكشف سرا عن الأميرة ديانا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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