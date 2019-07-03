2019/07/03 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حذرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، من تمديد العمل بالوكالات فيما يتعلق بالمناصب الحكومية، معتبرة ذلك انتهاكا للدستور.وقال عضو اللجنة هشام السهيل في مقابلة مع قناة الشرقية، إن “تمديد العمل بالوكالة خرق واضح للدستور”.واضاف انهُ “لا يحق لاي جهة التريث بانفاذ قانون العمل بالوكالة، ويجب ايقاف العاملين بذلك […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية تحذر من تمديد عمل الوكالات وتلوح بملاحقة قانونية المركز الخبري الوطني.

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