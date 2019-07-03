2019/07/03 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: نملك قدرة فائقة على الردع وهي معروفة ويعتد بها على الصعيد العالمي .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد حرس الثورة الإسلامية:نملك قدرة فائقة على الردع وهي معروفة ويعتد بها على الصعيد العالمي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد حرس الثورة الإسلامية:نملك قدرة فائقة على الردع وهي معروفة ويعتد بها على الصعيد العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد حرس الثورة الإسلامية:نملك قدرة فائقة على الردع وهي معروفة ويعتد بها على الصعيد العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).