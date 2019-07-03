محما خليل يحذر من وجود خلايا ارهابية نائمة في منطقة “الجري” التابعة لقضاء سنجار في محافظة نينوى

2019/07/03 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر قائممقام قضاء سنجار، محما خليل علي اغا، من وجود خلايا ارهابية نائمة في منطقة “الجري” التابعة لقضاء سنجار في محافظة نينوى، مشيرا الى، ان هذه الخلايا تقوم بين فترة وأخرى بمهاجمة الفلاحين والمزارعين الايزيديين في منطقة كوهبل المتاخمة لـ “الجري”، امام مرأى ومسمع قوات الجيش المتواجد هناك.وقال علي اغا في بيان اليوم الاربعاء، […]

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