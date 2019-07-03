شرطة الديوانية تطيح بتاجر سلاح في المحافظة

2019/07/03 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية،إلقاء القبض على أحد تجار الأسلحة في ناحية الصلاحية شمالي المحافظة، إضافة إلى اثنين من زبائنه.وذكر مصدر إن قوة مشتركة مؤلفة من مركز شرطة الشامية والاستخبارات والامن الوطني وعلى خلفية معلومات استخبارية ألقت القبض على أحد تجار الأسلحة مع شخصين آخرين كانوا يرومون تصليح أسلحتهم لديه.وأضاف، أنه ضبط في […]

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