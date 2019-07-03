نائب مسيحي: تصرف كنا بشأن الكوتا فردي وغير مدروس

2019/07/03 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف رئيس كتلة ائتلاف الكلدان في مجلس النواب هوشيار قرداغ، الأربعاء، تصرف النائب يونادم كنا ضد نواب المكون المسيحي بخصوص الكوتا بانه فردي ومستعجل وغير مدروس.وقال قرداغ في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الادعاءات التي طالته هو ونواب المكون المسيحي من قبل النائب يونادم كنا بخصوص الكوتا باطلة”، مبيناً انه “يحترم ويقدر […]

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