الانواء الجوية: 3 ايام من درجات الحرارة المرتفعة في هذه المناطق حتى مساء الاحد المقبل

2019/07/03 | 10:19

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بغداد اليوم - بغداد

توقعت هياة الانواء الجوية ، الاربعاء 3 تموز 2019، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد حتى مساء الاحد المقبل.

وقالت الهيأة ان طقس اليوم الاربعاء سيكون مشمساً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، ومشمساً حاراً بشكل ملحوظ في المنطقة الجنوبية.

وبينت ان بغداد ستسجل اليوم درجة حرارة عظمى تبلغ 43 مئوية فيما ستبلغ في الموصل 40 والبصرة 48 موضحة كذلك توقعاتها لبقية المحافظات في جدول توضيحي بينت تفاصيله في ادناه.

وتابعت ان طقس يوم غد الخميس سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة في المنطقة الوسطى دون حدوث تغيير بدرجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والجنوبية يعقبه الجمعة ارتفاع جديد بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية.

واشارت الى ان طقس السبت سيشهد ارتفاعاً جديداً بدرجات الحرارة في المنطقة الجنوبية فيما سيشهد الاحد ارتفاعاً اخر بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية.

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