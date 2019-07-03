الحشد يقتل أربعة “دواعش” ويدمر مضافتين جنوب تلعفر

2019/07/03 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتلت قوة من الحشد الشعبي، الاربعاء، اربعة عناصر بتنظيم “ داعش” الإجرامي، فيما دمرت مضافتين بعملية استباقية جنوب تلعفر.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللوائين ٥٣ و ٤٠ واستخبارات وعمليات قاطع عمليات نينوى التابعة للحشد الشعبي نفذت عملية استباقية في منطقة جبل شيخ ابراهيم جنوب قضاء تلعفر”.وأضاف […]

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